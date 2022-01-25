В Азербайджане выявлено еще 2 468 случаев заражения коронавирусом, 5 197 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 636 956 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 617 791 человек вылечился, 8 632 скончались, число активных больных — 10533.

За прошедшие сутки проведено 11 525 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 081 949 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31 667 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 250, вторую дозу получили 2 878 человек, бустер-дозу получили 25 539 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 845 510, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 217 380, вторую дозу получили 4 732 155 человек, бустер-дозу получили 1 895 975 человек.