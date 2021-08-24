В Азербайджане выявлено еще 3 583 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1 644 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 398 034 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 348 454 человека вылечились, 5 370 скончались, число активных больных – 44 210.

За последние сутки проведено 14 508 тестов, за прошедшее время – 4 344 428 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 78 949 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 59 111, вторую дозу получили 19 838 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 249 673, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 772 533, вторую дозу получили 2 477 140 человек.