В Азербайджане выявлено еще 4 943 случая заражения коронавирусом, 1 587 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 656 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 624 259 человек вылечились, 8 720 человек скончались, число активных больных – 23 305.

За прошедшие сутки проведено 14 204 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 149 156 тестов.