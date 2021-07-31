За 6 месяцев этого года в Азербайджане добыто 20,3 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

По информации, 6,4 млрд кубометров газа было получено с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), 10 млрд кубометров — с «Шахдениз».

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 3,9 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 5,1% или 990 млн кубометров.