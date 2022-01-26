Управление Мусульман Кавказа примет участие в аттестации религиозных деятелей, назначенных для посещения мест поклонения и святынь исламской религии.

Это отражено в предлагаемых измененияхв статью 8 Закона «О свободе вероисповедания».

Согласно изменениям, предложенным в проекте, религиозные деятели, посещающие места поклонения и святыни исламской религии, будут назначаться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, уведомив об этом Управление мусульман Кавказа, и будут проходить аттестацию каждые пять лет. Аттестация будет проводиться с участием представителей УМК и специалистов.