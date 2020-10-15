В Азербайджане продолжается бабье лето

Обнародован прогноз погоды на 16 октября.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 15-17, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 45-50%.

16 октября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 5-9, днем 12-17 градусов тепла.

16 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.