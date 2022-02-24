Кабинет министров принял постановление «О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики».

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2022 года.

Срок действующего карантина истекает 1 марта 2022 года.