В Азербайджане появятся новые фильмы

Объявлены результаты конкурса сценариев художественных и анимационных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана» министерством культуры в ноябре 2019 года был объявлен конкурс с целью производства фильмов по госзаказу, а также поддержки людей, занятых в области национального кино, стимулирования их творческой деятельности и привлечения новых творческих сил в сферу кинодраматургии.

Конкурс вызвал интерес, для участия в нем авторы представили до 90 сценариев художественных и анимационных фильмов.

Членами жюри конкурса были отобраны следующие кинопроекты:

Полнометражный художественный фильм

«Olimpiya» («Олимпия») – Рустам Бабазаде

«Zamandan kənarda» («Вне времени») – Явер Рзаев

«Ata» («Отец») – Фариз Ахмедов, Эсмира Эйюб

«Bağlı otaq» («Запертая комната») – Рамиз Фаталиев, Явер Рзаев

Короткометражный художественный фильм

«Borc» («Долг») – Ульвия Гейдарова

«Snayper» («Снайпер») – Эйюб Гияс

«Buludlar» («Облака») – Бехзад Ахмедов

«Yonca tarlası» («Клеверное поле») – Бахруз Мустафаев

Анимационный фильм

«Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında – 2» («Тыг-тыг и друзья в поисках чудес — 2») – Султан Аббасбейли

«Dostum Mimi» («Друг Мими») – Рейхан Юсифгызы

«Sehrli planşet» («Волшебный планшет») – Вугар Хагвердиев

Указанные проекты отобраны с целью формирования сценарного резерва для производства фильмов по госзаказу в зависимости от производственных возможностей.