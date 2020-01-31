В Азербайджане появятся новые фильмы

Объявлены результаты конкурса сценариев художественных и анимационных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана» министерством культуры в ноябре 2019 года был объявлен конкурс с целью производства фильмов по госзаказу, а также поддержки людей, занятых в области национального кино, стимулирования их творческой деятельности и привлечения новых творческих сил в сферу кинодраматургии.
Конкурс вызвал интерес, для участия в нем авторы представили до 90 сценариев художественных и анимационных фильмов.
Членами жюри конкурса были отобраны следующие кинопроекты:
Полнометражный художественный фильм
«Olimpiya» («Олимпия») – Рустам Бабазаде
«Zamandan kənarda» («Вне времени») – Явер Рзаев
«Ata» («Отец») – Фариз Ахмедов, Эсмира Эйюб
«Bağlı otaq» («Запертая комната») – Рамиз Фаталиев, Явер Рзаев
Короткометражный художественный фильм
«Borc» («Долг») – Ульвия Гейдарова
«Snayper» («Снайпер») – Эйюб Гияс
«Buludlar» («Облака») – Бехзад Ахмедов
«Yonca tarlası» («Клеверное поле») – Бахруз Мустафаев
Анимационный фильм
«Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında – 2» («Тыг-тыг и друзья в поисках чудес — 2») – Султан Аббасбейли
«Dostum Mimi» («Друг Мими») – Рейхан Юсифгызы
«Sehrli planşet» («Волшебный планшет») – Вугар Хагвердиев
Указанные проекты отобраны с целью формирования сценарного резерва для производства фильмов по госзаказу в зависимости от производственных возможностей.