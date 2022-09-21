В Армении родственники и близкие погибших военнослужащих выбросили венки, которые принесли на военное кладбище «Ераблур» представители правительства.

Как передает Спутник Армения, они возразили на то, что полиция силой выводит с кладбища родственников погибших солдат.

«Если эти аморальные люди допускают такое обращение с матерями погибших солдат, то здесь не должны находиться принесенные ими венки. Они ударили по самому больному», — сказал один из протестующих, убирающий правительственные венки.

Полиция задержала 30 человек. Родные погибших военных с ночи собрались на территории кладбища, чтобы не пропустить туда премьер-министра Никола Пашиняна. После вмешательства полиции Пашинян смог посетить кладбище.