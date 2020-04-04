В Армении COVID-19 заразились 770 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 34и достигло 770.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в субботу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

В пятницу власти республики сообщали о 736 подтвержденных случаях коронавируса. От COVID-19 в Армении скончались семь человек. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.»В Армении подтверждены 770 случаев коронавируса. Излечились 43 пациента. Семь человек скончались», — уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, на лечении находятся 720 человек, в 3 477 случаях результаты теста на коронавирус были отрицательными.

| 2020-04-04T18:28:11+00:00 4 апреля 2020, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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