В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1291 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 43 и достигло 1291, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 1248 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
«В Армении подтверждены 1291 случаев коронавируса. Излечились 545 пациентов. Двадцать человек скончались», — уточнили в ведомстве.