В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1291 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 43 и достигло 1291, сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 1248 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
«В Армении подтверждены 1291 случаев коронавируса. Излечились 545 пациентов. Двадцать человек скончались», — уточнили в ведомстве.
| 2020-04-19T11:35:52+00:00 19 апреля 2020, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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