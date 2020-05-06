В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 163 и достигло 2782, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 2619 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
«В Армении подтверждены 2782 случая коронавируса. Излечились 1135 пациентов. Скончались 40 человек», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1,6 тысячи пациентов, проведено более 26,9 тысячи тестов, отметили в министерстве.(РИА Новости)
| 2020-05-06T12:36:57+00:00 6 мая 2020, 16:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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