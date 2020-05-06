В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 163 и достигло 2782, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 2619 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
«В Армении подтверждены 2782 случая коронавируса. Излечились 1135 пациентов. Скончались 40 человек», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1,6 тысячи пациентов, проведено более 26,9 тысячи тестов, отметили в министерстве.(РИА Новости)