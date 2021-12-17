Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) постановил перенести четыре матча 18-го тура чемпионата страны по футболу, которые должны были пройти 18 и 19 декабря, из-за вспышек коронавируса в нескольких командах.

Как передает #, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Были перенесены игры «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» — «Норвич». Все три игры должны были пройти 18 декабря. Также был перенесен матч между «Эвертоном» и «Лестером», запланированный на 19 декабря.

Ранее в четверг было объявлено о переносе матчей между «Лестером» и «Тоттенхэмом», а также между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».