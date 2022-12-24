По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира в турецко-азербайджанском Фонде сотрудничества (TADIV) в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает анкарское бюро #, на мероприятии приняли участие глава TADIV Айгюн Аттар, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, другие депутаты, представители посольства Азербайджана в Турции, представители науки, СМИ и общественности.

Выступая на мероприятии, преподаватель университета Бахчешехир, турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар рассказал о победе Азербайджана во Второй карабахской войне, лидерских качествах Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана.