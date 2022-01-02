В Амстердаме полицейские применили жесткие меры к участникам протестов против правительственных мер по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Судя по видеокадрам, полиция действовала в отношении собравшихся жестко, в том числе использовала для разгона демонстрации служебных собак.

В декабре в Нидерландах ввели жесткий локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Правила ввели запрет на большие скопления людей, жителям разрешили встречаться максимум по двое.

В стране временно закрыты все бары, рестораны и магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, а также кинотеатры, тренажерные залы, театры, музеи и другие общественные места. Учебные заведения будут закрыты до 9 января. Меры будут действовать до 14 января.

По последним данным портала Worldometer, в Нидерландах за время пандемии выявлено 3 165 793 заболевших, из них за минувшие сутки — 17 478, всего зафиксировано 20 957 летальных исходов.