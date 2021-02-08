В «адский маршрут» не проскочит COVID-19 — уверены в Оперштабе

Информация о возобновлении пассажирских перевозок в метро, распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Оперативный штаб при Кабинете министров пока не принял никакого решения по этому вопросу. Во время особого карантинного режима пассажирские перевозки в Бакинском метро регулируются только на основании решений, принятых Оперативным штабом, сообщили в ЗАО.

Немногим ранее СМИ и социальные сети облетела новость, что столичная подземка откроется 15 февраля, и на это были веские причины. Ведь начиная с этого числа в стране открываются школы — дважды в неделю начнут проводиться занятия в подготовительных классах общеобразовательных школ Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, трижды в неделю — в I-IV классах и дважды в неделю — в V-IX классах.

Сложно представить состояние и без того забитых пассажирами автобусов, если метро не возобновит работу. А если учесть до боли странную «оптимизацию» этого транспорта, при которой скорость доставки пассажиров оставляет желать лучшего, можно предугадать, чем обернутся для школьников очные занятия. Словом, заявление ЗАО «Бакинский метрополитен» прозвучало странно. Уже не думают ли ответственные лица оперштаба, что поездка в метро опаснее переполненного автобуса?

Комментируя этот вопрос, помощник Президента Азербайджана, завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев уже заявлял журналистам минувшей осенью, что «из-за наличия проблем с вентиляцией и поскольку это замкнутое пространство, пока мы не можем рисковать». «Рискнут» ли на этот раз, неизвестно, а потому очень даже возможно, школьникам придется ездить на занятия в автобусной давке. Ведь она, на взгляд чиновников, гораздо безопаснее.

Хотя у граждан иное мнение. О том, что в условиях вирусных атак именно переполненные автобусы главный разносчик заразы, не говорил только ленивый. Пользователи социальных сетей недоумевают – неужели не понимают этого в правительстве? Но складывается удивительная ситуация. Власти настаивают, что в стране пандемия -на фоне растущей статистики то и дело вводятся ковидные ограничения, периодически закрываются предприятия, магазины, с граждан требуют ношение масок даже на улице и соблюдения дистанции…преимущественно в банках!

Словом, много чего требуют с населения, однако хозяйству Бакинского транспортного агентства карантин не писан. В автобусах яблоку негде упасть, а полиция вылавливает «злостных нарушителей» на улицах города. Ими становятся мирные пешеходы, случайно спустившие маску. Известны случаи привлечения к административной ответственности людей, остановившихся утолить жажду или покурить на безлюдной улице. На памяти случай, когда случайно оборвавшаяся лямка этого изделия обошлась безработному в 200 манатов штрафа. Но почему в таком случае допускается столпотворение в транспорте?

Ведь если чиновники действительно признают угрозу коронавируса, решить транспортную проблему следовало еще весной минувшего года, когда Оперативный штаб приступил к ковидным ограничениям. Но с тех пор прошел почти год, а воз и ныне там. По нашим дорогам продолжают курсировать переполненные автобусы. Окна зимой в них закрыты, а люди – пусть даже в масках, буквально дышат в лицо друг другу. Иначе невозможно, ведь пассажиры практически стоят друг на друге. И вот в такой ситуации стражи правопорядка штрафуют мирных жителей за отсутствие маски на улице. Где затерялась логика? В чем смысл происходящего? И как вообще соотносятся жесткие меры к безмасочникам, если тут же в транспорте создается рассадник инфекции, вопрошают люди в транспорте.

И что, наконец, опаснее с точки зрения распространения вируса – идущий по безлюдной улице человек без маски или переполненный салон грязного автобуса?

«Давка в автобусах создается из-за того, что закрыто метро. — сказал корреспонденту «Зеркало» пассажир, не сумевший втиснуться в автобус, следующий по маршруту М2. – Не думаю, что в городе найдется другое столь же опасное с эпидемиологической точки зрения место. Ведь если есть вирус, именно автобусная давка – самый верный способ подхватить его».

Увидев работника СМИ, собравшиеся на остановке пассажиры хором поведали, что устали от давки в автобусах и сетовали на «адов путь» до работы и часовые марафоны до дома.

«Я работаю у метро Низами, провожу в дороге почти полдня, — пожаловалась девушка. – Прихожу домой очень уставшая – не от работы, а от пути. Дело в том, что маршрут огибает чуть ли не весь центр города, пока доедет от метростанции Кероглу до Низами. О свободном месте в автобусе нет и речи, а потому всю дорогу приходится ехать в жуткой давке. На метро я добиралась за полчаса, а сейчас дорога отнимает много времени и сил».

Граждане сетовали на низкую эффективность экспресс-автобусов, повторяющих линии метро, неработающие аппараты BakıKart на остановках, длительное время в пути и давку в салонах. Многие выразили надежду, что с началом занятий в школах столичная «подземка» возобновит работу. Ведь если метро закрыли из-за вируса, шанс подхватить его в переполненном автобусе намного выше…