Недавно руководитель Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли заявил, что все старые здания в Баку будут снесены, а на их месте будут построены новые.

По его словам, срок эксплуатации этих домов составляет 30-40 лет. «Пришло время для их сноса. Кроме того, у меня есть информация, что будут проведены работы по укреплению конструкций исторических зданий», — отметил он.

Слова Йетирмишли не новы. Согласно постановлению Кабинета министров № 86 от 25 февраля 2016 года «О дополнительных мерах с целью ускорения социально-экономического развития Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Хазарского районов и района Пираллахи», в формате «пилотного проекта» в течение 5 лет, в соответствии с требованиями законодательства о гражданском, жилищном строительстве и городском планировании, должны обеспечить снос зданий, портящих общий вид города, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающих нормам градостроительства.

На словах очень легко сказать, что эти здания будут снесены. На самом же деле не все так просто с процессом сноса, переселения из них жильцов, предоставления им квартир в новостройках. К сожалению, как показали дальнейшие события, этот процесс привел к грубейшим нарушениям со стороны компаний-застройщиков, которые, договорившись с местной исполнительной властью, нарушили положения постановления № 86, вынуждая жильцов соглашаться с противоречащими их жилищным потребностям предложениями, или даже разрушая дома, из которых люди еще не выехали. Ситуацию удручал тот факт, что суды в этом процессе были на стороне компаний-застройщиков, а не простых граждан.

А в настоящее время в Баку взялись за «хрущевки». Полным ходом идут строительные работы в районе известном как «Кубинка». В течение ближайших двух лет этот район будет полностью снесен. И здесь между жильцами и компаниями-застройщиками периодически происходят конфликты из-за размера суммы выплачиваемой компенсации.

Удручающая ситуация царит не только вокруг зданий, которые по плану должны сноситься, но и в домах, находящихся в аварийном или полуаварийном состоянии, которых в Баку довольно большое количество. По статистике, в Баку расположено примерно 11 тыс. зданий, срок эксплуатации которых истек. Однако отвечающие за ремонт соответствующие структуры под предлогом вероятного сноса, отказываются осуществлять ремонт построек.

Одно из них расположено по адресу: улица Нефтчи Гурбана, 15 рядом со сквером, в котором расположен бюст Борису Ванникову. Как видно из приведенных фотографий стекающая с крыши вода затопляет квартиры и подъезды дома. По словам жильцов, крыша этого трехэтажного здания протекает уже много месяцев и там периодически накапливается дождевая вода. Жильцы обращаются в местную жилищно-эксплуатационную контору, но там отмечают, что у них нет больше никаких полномочий для решения данной проблемы.

К сожалению, узнать об отношении к этому вопиющему случаю со стороны Исполнительной власти города Баку не удалось по причине того, что в пресс-службе данной структуры не отвечали на настойчивые звонки. Но и без комментария от Исполнительной власти города Баку ясно, что чиновники по-своему обыкновения предпочитают решать свои насущные проблемы, а не простых граждан, у которых протекает крыша ветхого жилища. Куда им до роскошных вилл и фешенебельных квартир чиновников.

Ответственные за решение данной проблемы лица вероятнее всего предполагают, что раз вокруг этого трехэтажного здания возводится жилой комплекс Bayil park, то значит не нужно тратить средства на ремонт и восстановление протекающей крыши. Ведь в один прекрасный день дойдет очередь и до сноса этого здания. А многострадальные жильцы могут и потерпеть годик-другой, а то и целую вечность. Как это терпят жильцы исторического здания, что на улице Физули, 39, крыша которого протекает уже много лет из-за некачественного ремонта.