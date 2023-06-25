Утверждена сумма оплаты за парковку транспортных средств.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Настоящее решение распространяется на парковочные места, организованные на дорогах государственного значения, вступает в силу через 30 дней после публикации.

Отмечено, что размер платы за парковку транспортных средств определяется в соответствии с зонами, указанными в приложении.

Согласно части XV статьи 53 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», за стоянку транспортных средств продолжительностью до 15 минут в зонах платной парковки оплата не требуется. Если транспортное средство находится на стоянке более 15 минут, то взимается полная стоимость парковки.

С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей является бесплатной.

В соответствии с «Формой индивидуальных парковочных талонов, а также Правилами их выдачи», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №187 от 22 апреля 2019 года, лица, которым выданы персональные парковочные талоны, имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства только в указанных парковочных местах, указанных в пропуске.