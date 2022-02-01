С Управления мусульман Кавказа снимаются полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане.

Как передает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента в первом чтении обсудили проект поправки в 8-ю статью закона «О свободе вероисповедания».

Согласно поправке, полномочия по назначению религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии, передаются органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти. При этом соответствующий орган должен уведомить об этом Управление мусульман Кавказа.

Действующий вариант закона гласит: «Религиозные деятели, возглавляющие места поклонения и святыни исламской религии, назначаются Управлением мусульман Кавказа с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти и проходят аттестацию каждые пять лет».

После обсуждений поправка в закон были принята в первом чтении путем голосования.