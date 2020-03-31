Умер звезда сериала «Санта-Барбара» и «Все мои дети» Джон Каллахан

В возрасте 66 лет скончался актер Джон Каллахан, сыгравший в сериале «Все мои дети» и мыльной опере «Санта-Барбара», пишет Variety со ссылкой на бывшую жену Каллахана Еву Ларю.

Актер умер в пятницу, 27 марта. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

«Мы опустошены», — написала его бывшая жена в соцсетях.

Известно, что Каллахан снимался во «Все мои дети» с 1992 по 2006 год и появился в более чем 350 эпизодах. Он также снялся в мыльной опере «Дни нашей жизни», «Санта-Барбара» и не только.