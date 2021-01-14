Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» его друг, артист Владимир Долинский.

«Да, он скончался», — сказал Долинский.

Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. С 2002 года художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш». Член Российской академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ.