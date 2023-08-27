Фанаты «ПСЖ» приехали в США, чтобы показать баннер с критикой Лионеля Месси.

Болельщики парижан из группы Collectif Ultras Paris приехали в Форт-Лодердейл, американский город, где расположен стадион «Интер Майами», и развернули баннер, посвященный форварду клуба из Майами, ранее выступавшему за «ПСЖ».

«Месси: наконец-то избавились от грубияна», – гласит надпись на баннере.

Отметим, что фанаты «ПСЖ» показали на вчерашнем матче Лиги 1 с «Лансом» (3:1) баннер с такой же надписью, но посвященный ушедшему из клуба форварду Неймару. (sports.ru)