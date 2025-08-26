Сезон 2025 года стал 76-м чемпионатом мира Формулы 1, а также последним годом существования нынешнего регламента. Он включает 24 этапа, стартовавших 16 марта в Австралии (Мельбурн) и завершится 7 декабря в Абу-Даби (Yas Marina).

Нынешний сезон примечателен внутренним противостоянием в McLaren. Идет напряжённая борьба между Пьястри и Норрисом. Словом, периметры сезона обещают эпичное соперничество.

Что касается работы Льюиса Хэмилтона в Ferrari можно сказать, что адаптация даётся трудно, одна за другой — критики от босса команды. Ferrari «недооценили» сложности трансфера.

Red Bull же уже думает о будущем. Ведутся переговоры о приходе чемпиона IndyCar Алеха Палоу на второе место в RB в 2026 году. Скорее всего, произойдет и смена руководства, чтобы побороть кризис стабильности.

Есть и еще одна новость – в виде появления новой команды — Cadillac. Американский бренд присоединится к Ф1 в 2026 году с Соньо Пересом и Валттери Боттасом за рулём.

Много пересуд вызвало высказывание перед возобновлением сезона Макса Ферстаппена о том, что Red Bull, вероятно, не одержит больше побед в этом сезоне. Таким образом, интрига за чемпионский титул превращается во внутреннее дело McLaren.

Команда же намерена и дальше использовать раздельные стратегии для пилотов в оставшихся гонках с определённой оговоркой — что подчеркивает их гибкий подход к тактике.

Следует отметить и то, что Weekend в Зандворте примечателен еще и тем, что это не просто гонка — это 500-й этап в истории Pirelli.

Главная дуэль: Пьястри против Норриса

McLaren впервые за многие годы оказалась в положении команды-лидера. Молодой австралиец Оскар Пьястри и его британский напарник Ландо Норрис разделены всего девятью очками, что превращает каждую гонку в мини-финал.

Команда сознательно сохраняет принцип «двойной стратегии»: пилоты получают свободу в тактических решениях, а зрители — зрелище борьбы без командных приказов. Этот подход может стать ключевым фактором в решающей части сезона.

Календарь: где решится титул

До конца сезона — 10 этапов. Сначала болельщиков ждёт традиционная осенняя серия:

31 августа — Нидерланды (Зандворт): юбилейный, 500-й этап для шинников Pirelli.

юбилейный, 500-й этап для шинников Pirelli. 7 сентября — Италия (Монца): «Храм скорости», где McLaren и Ferrari традиционно сильны.

«Храм скорости», где McLaren и Ferrari традиционно сильны. 21 сентября — Азербайджан (Баку): уличная трасса, известная непредсказуемыми развязками.

уличная трасса, известная непредсказуемыми развязками. Сингапур — 5 октября

США (Остин) — 19 октября

Мексика — 26 октября

Бразилия (Сан-Пауло) — 9 ноября

Лас-Вегас — 22 ноября

Катар — 30 ноября

Абу-Даби — 7 декабря (заключительный этап).

Каждый из этих этапов может переломить ход чемпионата, особенно учитывая минимальный разрыв между претендентами.

Ну а если сравнивать команды, то можно сказать следующее: McLaren — стратегия на будущее, ставка на молодых, Red Bull — потеря темпа и нервозность в штабе, Ferrari — сильны локально, но нестабильны, Mercedes — «тень прошлого величия», но остаются фактором.

McLaren же преподает урок всему паддоку строя успех не через диктат, а через баланс, уважение и развитие, что можно назвать «азербайджанским уроком соседства» в спорте. Там, где Red Bull теряет почву, McLaren предлагает стабильность и честную борьбу.

Итак, Формула-1 вступает в решающую фазу. Впереди — десять гонок, которые определят не только чемпиона сезона, но и баланс сил в ближайшие годы.

Все внимание приковано к McLaren: если прогноз Ферстаппена сбудется, то именно в 2025-м мы станем свидетелями исторической смены власти на троне «Королевы автоспорта».