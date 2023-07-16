Подразделения полиции нравов Ирана с воскресенья, 16 июля, возобновляют пешее и автомобильное патрулирование страны, призванное следить за соблюдением религиозных норм и общественной морали. Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на представителя иранской полиции.

После массовых акций протеста осенью 2022 года против политического и религиозного руководства страны печально известные подразделения полиции нравов исчезли с улиц иранских городов. На фоне массовых протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини, которая умерла в полиции после задержания за «неправильное» ношение хиджаба, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил 4 декабря, что «полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена там, где ее создали». Он также пояснил, что власти страны начали работать над изменением закона, который обязывает женщин носить хиджаб.

В последние месяцы многие женщины демонстративно игнорируют требование носить головной платок, в том числе и в знак молчаливого протеста. В начале апреля глава судебной системы Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пригрозил женщинам «беспощадным» преследованием за появление на публике без хиджаба. Подобное поведение «равносильно враждебности по отношению к нашим ценностям», — заявил чиновник.

В начале апреля стало известно, что иранская полиция начала устанавливать в общественных местах «умные камеры». По данным агентства Reuters, такие устройства позволят иранской полиции идентифицировать женщин с непокрытой головой. После этого «нарушительницы» получат «предупреждающие текстовые сообщения о последствиях». Эти действия направлены на «предотвращение сопротивлению закона о хиджабе», указывает иранское судебное информагентство «Мизан». (DW)