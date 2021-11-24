В Баку состоится праздник для поклонников урбан-культуры и граффити — Cavan Urban Fest 2021.

Как сообщает #, фестиваль стартует 27 ноября на территории вблизи Центра современного искусства YARAT и завершится на следующий день. Фестиваль, посвященный урбан-культуре и ее продвижению среди молодежи, ставит перед собой задачу привлечь талантливых и креативных людей в современные виды танцев и изобразительное искусство.

Первый день фестиваля посвящен образовательной программе и будет состоять из мастер-классов и ворк-шопов от лучших танцоров и райтеров Азербайджана. Среди них – Эмин Усейнов, создатель и преподаватель танцевальной студии NERO DANCE CENTRE. Он обучит участников азам танцевального направления jazz-funk и расскажет о процессе создания хореографии. Еще один урок проведут B-BOY QUESTION и B-BOY Z-WAR – представители команды CASPIAN FLAVA CREW. В течение двух часов они расскажут все о культуре breakdance, начиная с момента ее образования и до сегодняшних дней. Среди других участников первого дня — ZICO FIRESTAR и RAYMAN, многократные чемпионы Азербайджана в направлении hip-hop dance, AZY, которые расскажут о граффити культуре, ее развитии в Азербайджане и технике рисования на стенах.

Второй день фестиваля будет сфокусирован на практике. Он будет состоять из чемпионатов по танцам и граффити, а также выступлений местных рэп-исполнителей и битбоксеров. Так, в рамках фестиваля пройдет Breakdance Batlle, чемпионат по би-боингу, чемпионат по всем стилям танцев.

В интервью # основатель Urban Art Azerbaijan Юнис Крылов, один из координаторов фестиваля, рассказал, что фестиваль соберет всех поклонников уличной культуры и стрит-арта. Также, по его словам, на фестивале будет представлена концепция развития урбан-культуры в Карабахе.

«Очень хотели бы продвигать урбан-культуру на наших освобожденных территориях, в Карабахе. Пока что нет конкретных планов, но на фестивале эта тема будет активно обсуждаться, и мы надеемся, что нам удастся привлечь внимание к этому вопросу. Планируем создать несколько граффити на эту тему и брендволл. Будем делать все, чтобы дух современной культуры овеял не только столицу, но и все крупнейшие города Азербайджана», — говорит Ю.Крылов.