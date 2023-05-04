В Анкаре произошла потасовка между членами украинской и российской делегаций на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Так, во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, завязалась потасовка. Председательствующий на Асамблее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.

Позднее уже в кулуарах мероприятия между украинцами и россиянами возникла новая, еще более яростная потасовка, один из российских делегатов (депутат Госдумы Валерий Ставицкий) выхватил у нардепа украинский флаг и пытался его унести в неизвестном направлении. Мариковский тут же бросился отбивать флаг, попутно пытаясь ударить по лицу россиянина. Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента.