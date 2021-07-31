Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ в Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, передает РИА Новости

По его словам, в начале июля из-за «действий спекулянтов» не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС. В связи с этим, «несложно спрогнозировать», что в холодное время в Украине начнутся веерные отключения и существенный рост цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населенные пункты остались без электроснабжения.

По предварительной информации, к отключению света привела авария на Запорожской ТЭС.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, все блоки теплоэлектростанции внезапно «сели на «ноль».

В конце прошлого года в Украине сняли ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Впрочем, и до этого долги украинцев за ЖКХ достигали рекордных размеров (aif.ru).