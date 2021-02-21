Украинский поворот

Отношения Украины и России стремительно ухудшаются. Они и так были фактически на нуле, а теперь перешли в откровенно враждебные уже на официальном уровне.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Государственной думе, назвав Украину «геополитическим проектом Запада». Его мысль продолжил пресс-секретарь Дмитрий Песков, когда заявил, что «Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства».

В подобных высказываниях заложено contradictio in adjecto — противоречие в определении. Если Украина — суверенное государство, то как она может быть геополитическим проектом Запада, то есть не быть суверенным. Однако оставим юридические тонкости и противоречия в российской политике и пропаганде, а обратимся к складывающейся международной обстановке.

Президент Владимир Зеленский победил на выборах не в последнюю очередь обещанием добиться мира на Донбассе. Надо сказать, что первый год своего пребывания во власти Зеленский приложил максимум усилий, чтобы добиться встречи с Путиным и договориться о мире. Встреча в Париже произошла, мир не приблизился ни на шаг. Были точечные договоренности по обмену пленными, уменьшения количества обстрелов, но все они носили одноразовый характер и никак не приближали настоящий мир. В конце концов, в Киеве обозначили предельный срок достижения договоренностей — год после встречи в Париже.

Кремль посчитал создавшееся положение своим успехом и продолжил торпедирование всех предложений украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Она заседает в Минске (сейчас в режиме видеоконференции) и состоит из представителей России, Украины и ОБСЕ. В состав российской делегации включены представители оккупированных Донецка и Луганска, но их полномочия Украина не признает, и вступать с ними в переговоры, на чем настаивает Россия, не намерена. Это аналогично требованию, чтобы Азербайджан вел переговоры с так называемыми властями Нагорного Карабаха, а фактически армянской оккупационной администрацией.

И вот отведенный срок истек и Киев перешел к существенному изменению своей политики. Она состоит из ряда положений, из которых вытекают конкретные действия.

Во-первых, нынешнюю российскую политику в отношении Донбасса и вообще Украины следует рассматривать как долгосрочный фактор. Из него вытекает недоговороспособность Москвы на всех площадках относительно оккупированных частей украинской территории.

Во-вторых, возможность мирного решения проблемы Донбасса в настоящее время и в обозримой перспективе отсутствует. Более того, следует ожидать локальных вспышек конфликта, возможно, с участием регулярной российской армии, как это было в августе 2014 года.

В-третьих, укрепление украинской армии с помощью западных партнеров является необходимым условием решения проблемы деоккупации украинской территории в будущем.

В-четвертых, демократическое устройство Украины использовалось Москвой для создания информационной и политической пятой колонны для подрыва и дестабилизации внутренней политической и экономической жизни страны.

Все это требовало принятия давно назревших мер с целью ограничения и в последующем ликвидации информационных и политических плацдармов российской агентуры и снижения влияния России на ситуацию в Украине.

Начали с реальных действий в такой области как снабжение водой. Как заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко, дамба на канале будет достроена и это исключит возможность подачи воды в Крым до деоккупации полуострова Россией.

Вроде бы вода, а на самом деле большая политика. По мере усиления остроты водного кризиса в Крыму Москва усилила давление на Киев, в том числе и с помощью своей агентуры, с целью восстановить снабжение водой из Днепра. Ничего из этого не вышло, так как в Киеве категорически отвергли такую возможность до полной деоккупации полуострова. Это был четкий сигнал поворота украинской политики, но в Москве не обратили на это внимания.

Последовали довольно решительные шаги. О запрете вещания трех телеканалов связанных с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком уже довольно подробно говорилось. И вот прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На нем были приняты решения по дальнейшим мерам по снижению влияния, финансового и информационного, Медведчука и связанных с ним партий и организаций.

Были наложены санкции на имущество Медведчука, его жены телеведущей Оксаны Марченко, а также на собственность гражданской жены номинального владельца трех отключенных телеканалов Тараса Козака Наталии Лавренюк, к тому же гражданки России.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против Марченко и Лавренюк ввели как владельцев Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков в Луганске и Донецке. По украинскому закону террористов. «СБУ (Служба безопасности Украины — Авт.) ведет уголовное производство по статье 258 ч. 5 — это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко, ко всем соответствующим лицам и господину Медведчуку применены санкции — это финансирование терроризма».

Кроме того, в государственную собственность возвращается трубопровод «Самара — западное направление», по которому дизельное топливо из России и Беларуси перекачивалось в Украину и далее в Европу. Длина трубопровода на территории Украины 1438 км.

Список санкций довольно длинный, но есть его важная особенность. Тем самым подрывается финансовая и экономическая основа деятельности российской агентуры и связанных с ней партий и организаций. У Медведчука, Марченко, Козака и Лавренюк есть собственность в России и они с сумой по миру не пойдут. Однако как говорил герой известной оперетты и кинофильма, если у батьки нет золотого запаса, то хлопцы разбегаются.

Получалась довольно странная история. Российская агентура действовала в Украине за деньги, которые получала от эксплуатации собственности, часто полученной незаконным или сомнительным путем. Теперь же этот канал, если не перекрыт полностью, то существенно ограничен. Прямо направлять деньги из Москвы довольно сложно и это станет тут же известно соответствующим украинским органам. К тому же финансирование от страны-агрессора противоречит украинскому законодательству и, как теперь видно, дает основания для санкций и даже уголовного преследования. Да и в глазах многих избирателей такой факт вызывает нежелательные ассоциации и отражается на электоральных предпочтениях.

Украина совершила кардинальный поворот в своей политике в сторону от России. Более того, существенное ограничение, граничащее с разгромом, деятельности российской агентуры будет способствовать стабилизации внутреннего положения и в свою очередь облегчит дальнейшее движение в сторону евроатлантических структур.

Есть все основания полагать, что отмеченными шагами дело не закончится. У президента Владимира Зеленского не осталось возможностей для маневра. Впереди путь прямой, как стрела.