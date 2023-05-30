Целями атаки беспилотников в Москве была резиденция президента России Владимира Путина и особняки его приближенных на Рублевке, пишет телеграм-канал «Можем объяснить», изучивший карту «прилетов».

Главным направлением удара стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы. Один из дронов упал в селе Ильинское — в трех километрах от резиденции президента в Ново-Огарево. Через речку находится элитный поселок Жуковка 21, в котором живут друзья Путина — Аркадий и Борис Ротенберги, обратил внимание экс-директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.

Там же расположены поместья родственников главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, его зама Сергея Ладыгина и семьи ведущего КВН Александра Маслякова. Кроме того, здесь обосновались зять губернатора Московской области Марк Типикин, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, член совета директоров «Норникеля» Максим Соков, зампред совета директоров «СМП банка» Сергей Смирнов и другие представители путинской элиты.

Между тем в Кремле не увидели угрозы из-за атаки дронов на Москву, сославшись на отсутствие пострадавших. «Нет никаких жертв. <…> Все сработали должным образом, сработали хорошо, сработала система ПВО», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Путин не планирует выступать с обращением в связи со случившимся. На вопрос о том, к чему готовиться россиянам после атаки, в результате которой впервые пострадали жилые дома в Москве, Песков отвечать отказался.

По неподтвержденным данным, не менее 25 беспилотников были запущены по столице утром 30 мая, три из которых попали в жилые дома на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и на улице Атласова.

Минобороны РФ заявило, что в налете участвовало восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и все были поражены: пять дронов сбил зенитный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. (moscowtimes.ru)