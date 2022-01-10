Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что задержала агента российской военной разведки, который занимался планированием терактов в Одессе, сообщает Голос Америки.

Как заявили в СБУ, главной задачей задержанного было «расшатывание политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов». Сообщается также, что агент был задержан при попытке завербовать соучастника для совершения терактов. Дополнительных подробностей ведомство не уточнило.

Представители МИД и минобороны России пока не ответили на просьбу прокомментировать заявление СБУ.

Киев и Запад выражают обеспокоенность по поводу наращивания российских войск вблизи Украины и потенциальной угрозы вторжения. В понедельник делегации США и России провели переговоры в Женеве в попытке снизить напряженность.

Москва отрицает, что планирует атаку, и обвиняет в разжигании напряженности Киев и НАТО, требуя, чтобы альянс пообещал не принимать в свой состав Украину.