Власти Украины предоставили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный список оборудования, которое, по их словам, необходимо для безопасной и надежной эксплуатации ее ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в субботу на его официальном сайте.

«МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и надежности ее ядерных объектов. Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — приводятся в сообщении слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Отмечается, что список, отправленный Украиной в пятницу, включает в себя различные устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

Агентство также сообщило, что Украина уведомила МАГАТЭ о ротации персонала на Чернобыльской АЭС, которая состоялась 19 апреля и стала третьей с начала военной операции РФ.