Украина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Facebook странице ведомства.

Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса.

По словам Кулебы, Россия уже направляла подобную резолюцию, которую в начале апреля отклонили США. Он обвинил Москву в манипулировании и пригрозил в дальнейшем блокировать российские резолюции об ограничении санкций.