Президент США Джо Байден в среду заявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты, передает Интерфакс.

«Я только что поговорил с президентом Зеленским и сказал ему, что моя администрация одобряет дополнительную помощь Украине на $800 млн в виде оружия, амуниции и прочей помощи в области безопасности», — говорится в заявлении Байдена с сайта Белого дома.

Согласно заявлению, пакет помощи, в частности, предусматривает передачу Украине «артиллерийских систем, артиллерийских снарядов и бронетранспортеров», а также вертолетов.

Байден подчеркнул, что США также продолжат содействовать в передаче Украине помощи от союзников и партнеров.