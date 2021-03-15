Украина в ожидании войны

Уже с начала февраля в украинских, а потом и в российских СМИ все чаще стали писать о неизбежности нового обострения на Донбассе и даже начала широкомасштабной войны.

Пружина напряженности начала закручиваться после принятия санкционных мер против кума российского президента, депутата Верховной рады Виктора Медведчука и принадлежащих ему трех телевизионных каналов. Попытки снова начать вещание на другой площадке оказались безуспешными. Новый канал был закрыт через час после начала вещания с такой же формулировкой.

Украинская власть на этом не остановилась, после каждого заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции и ограничения вводятся против других политиков замеченных в тесных связях с российскими структурами. Причем частично санкции вводятся и против их собственности, замеченной как инструмент финансирования донбасских боевиков.

Все это вызвало крайне болезненную реакцию в Москве. С самого начала там заявили, что не оставят действия украинских властей без ответа. Очень странно. Все происходит во внутриполитическом пространстве Украины и никак не затрагивает Россию. Однако удары по пророссийской агентуре поставили Кремль перед рядом очень сложных проблем.

Во-первых, удары по пророссийской агентуре, лишение ее медийных ресурсов немедленно отразились на ее рейтингах. Поддержка политических сил, связанных с Медведчуком, заметно снизилась, а популярность президента Владимира Зеленского выросла. Хотя социологи прогнозировали обратное.

Другими словами, по большому счету в Украине в защиту российских агентов в политике и экономике никто на улицы не вышел. Наоборот, пророссийские голоса заметно сбавили громкость. И в Москве это заметили.

Во-вторых, в отличие от прошлых лет реальных экономических и финансовых рычагов давления на Киев у Москвы нет. Российский газ с 2015 года Украина не покупает, поэтому перекрывать его, идущего через газотранспортную украинскую систему (ГТС) нет никакого смысла. Пострадают европейские клиенты «Газпрома», но не Украина. В хранилища «Нафтогаз» закачал столько газа, что почти 4 месяца Украина может обойтись вообще без импорта.

Практически все российские финансовые учреждения из Украины либо ушли, либо попали под санкции. Остатки еще имеющегося российского капитала погоды не делают.

В-третьих, взаимная торговля постепенно уменьшается. Главной статьей импорта остается либо российская нефть, либо белорусские нефтепродукты. Даже если Россия перестанет нефть поставлять, Украина сможет это пережить. С некоторыми издержками, но они не смертельны. Да и захочет ли союзная России Беларусь прекратить поставки бензина и дизельного топлива. Минск однозначно на такое не пойдет, так как потеряет важную статью поступлений валюты. Вводить еще какие-то торговые ограничения Москва не может, так как тогда торговля просто прекратится.

В руках Кремля остается два связанных между собой, как ему представляется, рычага. Военный и внутренняя дестабилизация.

Со второй есть некоторые проблемы. Прямо воздействовать политически Москва не может. Не то состояние украинского общества. Сейчас для этого пытаются использовать пандемию и отказ Украины покупать российскую вакцину. Пока особых успехов на этом поприще нет, так как ожидаются поставки европейских и американских вакцин. Первые партии уже прибыли и вакцинация началась. Российская пропаганда переключилась и особо запускает фейки насчет опасности западных вакцин и пытается увеличить число тех, кто не хочет вакцинироваться.

Остается военная составляющая. Как и ожидалось, перемирие на Донбассе оказалось сорванным. Российские оккупационные войска все чаще и на больший промежуток времени открывают огонь по украинским позициям. Усиливается обстрел снайперами. До какого-то момента украинские войска ответный огонь не открывали, но дальше подобное поведение терпеть было нельзя. Командирам частей дано право самостоятельно принимать решения на открытие огня исходя из складывающейся обстановки.

По мере того, как потери боевиков от боевых действий стали расти, а также потери поддержки пророссийских партий и политиков в Украине в Москве началась пропагандистская истерика. На федеральных каналах все чаще начали говорить о подготовке украинской армии к наступлению. Причем с каждым днем нагнетание обстановки усиливается.

Московское «Независимое военное обозрение» приводит даже карту возможного замысла украинской армии на Донбассе в весенне-летний период 2021 года. В частности, на ней показано направление удара с целью окружения Донецка и последующего выхода на азовское побережье в районе Успенки.

Дело не в том насколько это соответствует планированию операций украинскими штабами. Те или иные планы обязательно составляются, так как в этом и состоит одно из направлений работы штабов всех уровней. Гораздо важнее, как и каким образом они будут осуществляться, а это не столько военный вопрос, сколько политический.

Известные российские военные обозреватели Павел Фельгенгауэр и Александр Гольц считают, что военное вторжение российской армии в Украину весьма вероятно в апреле-мае, когда закончится военная распутица и появится возможность применить значительные по численности войска.

По мнению Гольца, у Путина закончились рычаги давления на Запад. Он почти ничего не может противопоставить новым санкциям и давлению на российские элиты. Единственное, чего американцы и европейцы все еще боятся по-настоящему — возобновление горячей войны в Украине.

Путинский намек состоит в примитивном шантаже, что нас, сумасшедших, злить не надо. А то, как теплее станет, мы вам такое устроим. Возможно, именно поэтому Германия и Италия не поддержали введение самых жестких санкций против предполагаемых держателей так называемого общака российской власти. Они могут бояться, что Путин, которому просто нечего терять, поведет свои танки на Харьков и Мариуполь.

С каждым днем на федеральных каналах и в других медиа становится все жарче. Глава Россотрудничества Евгений Примаков откровенно призывает к превентивному походу на Киев. Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил в эфире, что через 20 часов российские танки будут в Киеве. В общем, в России создается атмосфера близкой войны.

Все это приправляется вроде бы желанием украинской элиты повторить по примеру азербайджанской армии карабахский успех на этот раз на Донбассе.

Если оценить весь этот ажиотаж, то реальность совсем иная. В Москве прекрасно понимают, что аналогично карабахским событиям прямо вмешаться не смогут. Конечно, российские военные могут под видом шахтеров и трактористов двинуться на Донбасс. Однако здесь есть очевидные риски.

Сейчас в России украинскую армию на федеральных каналах рассматривают как сборище клоунов, которое российская армия разгромит за пару дней. При этом серьезные эксперты отмечают, что за прошедшие семь лет вооруженные силы Украины (ВСУ) приобрели ценный боевой опыт, которого нет у западных армий. Да и с вооружением совсем не то, что было в 2014 году. Так что победного марша точно не будет и потери среди интервентов будут значительными. Политически это никак не соответствует намерениям Путина. Российское общество полномасштабной войны не хочет и повторения крымского подъема точно не будет.

Украинские военные эксперты считают, что возможны только локальные попытки продвижения сепаратистов с ограниченными задачами. И на этом все, так как ВСУ ответит довольно сильно и может тоже продвинуться вперед. Ведь уже сейчас линия фронта проходит по окраинам Донецка.

Большой войны не будет, но Украина бдительности не теряет и готова к любым неожиданностям.