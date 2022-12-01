Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об освобождении еще 50 защитников Украины.

Мы возвращаем защитников Мариуполя и «Азовстали», возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, написал он в своем Telegram-канале.

«Провели очередной крупный обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины», — сообщил Ермак.

Он отметил, что это большая работа, которая продолжается ежедневно. «Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома», — написал руководитель ОП.