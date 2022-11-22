Украинским военным осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских захватчиков, сообщил в соцсетях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ким также заявил, что Николаевский порт сможет стать частью «зернового коридора» только после освобождения Кинбурнской косы от российских войск.

«Задержка за тем, что продолжается деоккупация Херсонской области, а также Николаевской – там, где Кинбурнская коса… Географически наши корабли должны проплывать в километре от Кинбурнской косы, что опасно. Когда там не будет артиллерия доставать, это будет очень актуальным вопросом. Мы готовимся», – сказал он.