Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму. Об этом он сообщил изданию Politico.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — сказал он.

Он не назвал сроков наступления на полуостров.

Ранее в Министерстве обороны Украины допустили, что российско-украинский конфликт может закончиться к концу весны, тогда как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу декабря. Об этом заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.