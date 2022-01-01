Поставка Киеву очередного катера типа Island из США ожидается в первом квартале 2022 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью, опубликованном в субботу на сайте украинской службы «Радио Свобода».

«Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно I квартал 2022 года», — сказала она. Посол подтвердила, что в текущем году ожидаются поставки в Украину американских катеров типа Mark VI. «Это сейчас обсуждается, может быть более трех [катеров], мы ищем ресурсы, чтобы это [число] было больше», — добавила Маркарова.(РИА Новости)