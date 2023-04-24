С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 — мирные жители.

Как передает «РБК-Украина», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.

«За это время мы освободили из плена 2 238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных — ред.) работает круглые сутки. Из этих 2 238 — 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, российская сторона продолжает пытать украинских пленных, при этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.