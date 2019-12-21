Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу

Правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной истемы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром». Документ доступен на сайте кабинета министров Украины.

Согласно протоколу, тариф на транзит газа по газотранспортной системе Украины должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе. Кроме того, стороны договорились снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». «Нафтогаз» отказался от возможных исков по контрактам от 2009 года.

Ранее глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решения Стокгольмского арбитража.

Ранее 21 декабря источник в российской газовой компании сообщил подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии (lenta.ru)