Считается, что учиться всегда дело нужное и полезное. Умные люди особенно отмечают такую деталь, что мудрые представители политической сферы, даже целые прагматические общества и народы стараются учиться на опыте, ошибках и успехах других людей и обществ.

В этом отношении известная украинская война не является исключением. Тут только цели разные; смотря, кто и с какой целью пытается извлечь для себя нужные и необходимые уроки из этого процесса. Например, есть страны подобные Китаю. Как мы уже отмечали в предыдущих статьях, Поднебесная в этом процессе ищет ответы на свои геополитические амбиции, старается выяснить с какими же вызовами она столкнется, если решит наступать на Тайвань?

Но из украинско-российской войны делают соответствующие выводы не только такие страны, как Китай, но и европейские страны, особенно, страны-члены НАТО пытаются из этой войны извлечь необходимые уроки. Стратеги Старого Света одновременно ищут ответы на несколько вопросов. Первым из них является вопрос о том, какие вооружения эффективны для подобных локальных войн? Во-вторых, они стараются выяснить, какая тактика может быть наиболее удачной и успешной? В-третьих, как уже отмечали чуть выше, они хотят знать, какими будут реакция и отношение мирового сообщества на подобные акты военной агрессии против суверенного государства: они равнодушно встретят подобные акты военного вторжения или будут объединяться и сплачиваться, чтобы дать нужный отпор государству- агрессору?

Но нам кажется, что из украинской войны больше уроков должен извлечь в первую очередь российский президент Владимир Путин. Наполеона Бонапарта все называли «Богом войны». Но он проиграл битву при Ватерлоо. Спрашивается почему?

В связи с этим существует несколько версий. Первая из них принадлежит самому Бонапарту. Тот иронизируя и шутя говорил, что причиной его поражения стало то, что он перед битвой не выспался как следует. Вторая версия принадлежит известному писателю Стефану Цвейгу. В своих рассказах «Звездные часы человечества» он писал, что причиной поражения Наполеона при Ватерлоо было педантичное отношение одного из маршалов императора к приказу своего командующего: если этот маршал в нужное время вмешался бы в битву, ход войны был бы совсем иным. Но он не проявил самостоятельную инициативу и ждал очередного приказа от своего командующего…

Но, нам кажется, что истинную причину поражения Наполеона следует искать в иной плоскости. Бонапарт проиграл войну по одной причине: вся Европа и плюс Россия объединились против него – это сражение было почти первой мировой войной…

Теперь на украинском фронте сложилась схожая картина. Во-первых, возможно, в свое время Путин был хорошим разведчиком, но он вовсе не Наполеон Бонапарт.

Во-вторых, теперь не только вся Европа, почти все мировое –сообщество, если не военно-техническим образом, то политико-дипломатическими средствами поддерживает Украину.

Поэтому Россия рано или поздно проиграет эту войну. Через год в США будут президентские выборы. Это значит, что, как минимум, война продолжится еще один год.

Москва собиралась сделать решающее наступление еще в феврале этого года. Но этого не получилось. В военном театре, безусловно, Россия имеет определенные успехи – Москва все же смогла объединить Крым с остальной частью России. Но, все это, пожалуй, носит временной, сезонный характер.

Главным является то, что Запад смог вторично вовлечь Россию в гонку вооружения. Первую подобную гонку Москва проиграла еще в конце прошлого века. Она проиграет и это военное соревнование…

Приближается праздник 9 Мая, который Россия отмечает, как правило, военным парадом. Поэтому ходят слухи, что мы в ближайшее время станем свидетелями еще одного отчаянного наступления русских. Но Кремль тоже самое утверждал еще в феврале – как отмечали чуть выше, три месяца назад должно было начаться переломное наступление русских по всему периметру украинского фронта.

Главный урок этой войны, пожалуй, следует искать в ином измерении. Москва не только не смогла остановить расширение НАТО, даже способствовала ему: как только началась украинская война, Швеция и Финляндия сразу изъявили желание стать членами Североатлантического Альянса. Их никто не принуждал принимать соответствующее решение: нет, они свободные страны и свободным образом принимают решение…

Так теперь происходит почти всюду и везде, куда когда-то ступала нога российского солдата. Даже в Армении называют ОДКБ «клубом неудачных государств»!

Тоже самое можно сказать и о других геополитических и геоэкономических проектах России. Такое впечатление, что теперь почти все забыли о Евразийском Союзе – как будто, его, вообще, не было никогда…