Украинский беспилотник атаковал гавань «Шесхарис» в Новороссийске, сообщает Mash. После нападение дронов ВСУ на Севастополь в Новороссийск была переведена часть Черноморского флота.

Взрыв в гавани произошел ночью 18 ноября. Как сообщает издание, повреждения минимальны и не влияют на работоспособность систем. Специалисты обнаружили на месте взрыва надводный дрон. По предварительным данным, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

На нефтегавани «Шесхарис» грузится нефть из России, Казахстана и Азербайджана для отправки за рубеж.

После атаки на бухту в Севастополе Россия переместила на базу Новороссийска подводные лодки Черноморского флота, писал Военно-морской институт США (USNI) со ссылкой на спутниковые снимки. Эта база, хотя и была модернизирована в последние годы, все же находится слишком далеко от театра боевых действий, отмечали аналитики института.

29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот в Севастополе с помощью беспилотников. По данным USNI, Россия в результате нападения резко снизила активность флота в Черном море. Фрегаты класса «Адмирал Григорович» — самые крупные и вооруженные корабли, оставшиеся в составе Черноморского флота после затопления в апреле крейсера «Москва», — не выходили в море после атаки.

В ответ на нападение беспилотников Россия приостановила участие в зерновой сделке, которая позволяет кораблям заходить в украинские порты за зерном и свободно их покидать. Однако уже через четыре дня Россия возобновила свое участие в соглашении, не решившись вступить в открытый конфликт с Турцией, которая разрыв сделки не признала. На днях соглашение автоматически продлилось еще на четыре месяца. (moscowtimes.ru)

