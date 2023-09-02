УЕФА обнародовал время начала групповой стадии Лиги Европы по футболу.
Как передает azerisport.com, свое полное расписание узнал и азербайджанский «Карабах», который сыграет в группе H.
21 сентября
20:45 «Карабах» – «Мольде» (Норвегия)
20:45 «Карабах» – «Мольде» (Норвегия)
5 октября
23:00 «Хеккен» (Швеция) – «Карабах»
23:00 «Хеккен» (Швеция) – «Карабах»
26 октября
23:00 «Байер» (Германия) – «Карабах»
23:00 «Байер» (Германия) – «Карабах»
9 ноября
21:45 «Карабах» – «Байер» (Германия)
21:45 «Карабах» – «Байер» (Германия)
30 ноября
00:00 «Мольде» (Норвегия) – «Карабах»
00:00 «Мольде» (Норвегия) – «Карабах»
14 декабря
21:45 «Карабах» – «Хеккен» (Швеция).
21:45 «Карабах» – «Хеккен» (Швеция).