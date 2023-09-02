УЕФА обнародовал время начала групповой стадии Лиги Европы по футболу.

Как передает azerisport.com , свое полное расписание узнал и азербайджанский «Карабах», который сыграет в группе H.

21 сентября

20:45 «Карабах» – «Мольде» (Норвегия)

5 октября

23:00 «Хеккен» (Швеция) – «Карабах»

26 октября

23:00 «Байер» (Германия) – «Карабах»

9 ноября

21:45 «Карабах» – «Байер» (Германия)

30 ноября

00:00 «Мольде» (Норвегия) – «Карабах»

14 декабря

21:45 «Карабах» – «Хеккен» (Швеция).