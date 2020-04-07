Ученые из США создали мелодию коронавируса

Ученые из Массачусетского технологического института трансформировали новый коронавирус COVID-19 в мелодию, передает Vice.

При помощи алгоритма каждая аминокислота вируса зазвучала как нота из гаммы, а каждый белок — как инструмент. Получившаяся композиция длится около двух часов и воспроизведена на японском инструменте кото, колокольчиках и флейте.

«Нужно сделать альбом с другими вирусами», «Самая интересная вещь, что я слышал за последние годы», «Умиротворяющий хип-хоп», — пишут о композиции пользователи SoundCloud. (gazeta.ru)