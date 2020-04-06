Убийца словацкого журналиста приговорен к 23 годам лишения свободы

Словацкий суд в понедельник приговорил бывшего военного Мирослава Марчека к 23 годам тюрьмы за убийство журналиста Яна Куцьака и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года, сообщает Голос Америки.

37-летний Марчек, не присутствовавший при вынесении приговора, признал свою вину по делу, которое вызвало протесты по всей стране и в конечном итоге привело к отставке правительства.

«Это было хладнокровное и злодейское преступление. У жертв не было шанса защититься, – заявила председательствующий судья Ружена Сабова в ходе слушания, проходившего в городе Пезинок к северу от Братиславы. – Его признание послужило смягчающим обстоятельством».

Прокуратура настаивала на лишении свободы на 25 лет и обжаловала приговор.

Ккуцьяк разоблачал коррупционные схемы и связи влиятельных бизнесменов с политическим, судебным и полицейским руководством.

Предприниматель Мариан Кочнер, о котором писал Куцьяк, и еще двое подозреваемых обвиняются в организации убийства.