Ответственность за убийство российского «военкора» Владлена Татарского взяла на себя «Национальная республиканская армия». Ее заявление распространил телеграм-канал «Роспартизан». Эту публикацию репостнул бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, проживающий сейчас в Украине и претендующий на лидерство в радикальном крыле российской оппозиции.

«Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб», — говорится в заявлении.