Взрыв произошел в субботу на борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга, в результате один человек погиб, еще шесть членов экипажа пострадали.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (12:00, бакинское время) примерно в 300 км к востоку от Гонконга.

Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Один из членов экипажа скончался на пути в больницу, еще трое находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Причина взрыва пока не установлена.