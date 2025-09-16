Бывший американский лидер Джо Байден испытывает проблемы с деньгами после ухода со своего поста. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что у бывшего главы США накопилось около $800 тыс. долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич. Пенсия и пособия экс-президента и сенатора в $416 тыс. в год не позволяют покрыть все расходы, а дополнительных источников заработка нет.

Из-за преклонного возраста и непопулярности в Демократической партии возможности экс-главы Белого дома сильно ограничены. Компании боятся дать ему площадку для выступлений, опасаясь мести со стороны президента Дональда Трампа.