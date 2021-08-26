Взрыв прогремел в четверг рядом с аэропортом в Кабуле, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем», — отметил он.

По данным телеканала Sky News Arabia, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, взрыв прогремел у северных ворот аэропорта. Возле аэропорта все еще находятся несколько тысяч человек, желающих покинуть Афганистан, слышны звуки беспорядочной стрельбы.

Al Jazeera со ссылкой на официального представителя радикального движения «Талибан» сообщает об 11 погибших. (ТАСС)