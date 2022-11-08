Турецкие власти отказались впускать в воздушное пространство страны российские самолеты с двойной регистрацией, то есть «прописанные» в двух юрисдикциях – в России и за рубежом. Запрет действует с 1 ноября и касается бортов, которые Россия не вернула их собственникам после введения санкций за войну в Украине.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», – заявил РБК представитель Минтранса России.

По его словам, Бермудам нужно исключить из своего реестра воздушные суда, которые эксплуатирует Россия. Но бермудские авиарегистраторы затягивают этот процесс, что является «грубым нарушением Чикагской конвенции», сказал чиновник.

Все зарегистрированные на Бермудах самолеты принадлежат западным лизинговым компаниям, которые предоставили их в пользование российским авиакомпаниям. После объявления первых санкций против России за вторжение в Украину лизингодатели потребовали вернуть лайнеры, но российские власти разрешили авиакомпаниям этого не делать.

В марте президент РФ Владимир Путин распорядился зарегистрировать воздушные суда в России, чтобы они могли продолжить летать. Предполагалось, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

Еврокомиссар по транспорту Адина Валена назвала это нарушением стандартов международной безопасности, поскольку Россия решила «использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата». Это стало причиной запрета на полеты в ЕС для 20 российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «Победы», «России», «Сибири» (S7), «Уральских авиалиний» и др.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) России напомнили, что регистрация воздушного судна более чем в одном государстве считается нарушением статьи 18 Чикагской конвенции. Фактически это ведет к непризнанию сертификата летной годности, что ставит под вопрос безопасность полетов.

Турция не первая «дружественная» страна, которая отказалась пускать в свое воздушное пространство российские самолеты с двойной регистрацией. Еще в мае аналогичное решение принял Китай, запретив полеты лайнеров Boeing и Airbus из России. Российские перевозчики так и не смогли подтвердить Пекину, что они сняли самолеты с регистрации за рубежом. (moscowtimes.ru)